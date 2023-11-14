Поправки в закон о выборах президента утверждены Путиным

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, касающееся выборов главы государства. Документ 14 ноября опубликован на портале правовых актов.



В частности, согласно поправкам, будут введены ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Также на заседания избиркомов будут допускать представителей СМИ, у которых заключен трудовой договор.



В тех регионах, где введено военное положение, голосовать можно будет. Перед этим, правда, будут необходимы консультации ЦИК с Минобороны, ФСБ и руководителями субъектов.