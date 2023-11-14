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    Поправки в закон о выборах президента утверждены Путиным

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    Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, касающееся выборов главы государства. Документ 14 ноября опубликован на портале правовых актов.

    В частности, согласно поправкам, будут введены ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Также на заседания избиркомов будут допускать представителей СМИ, у которых заключен трудовой договор.

    В тех регионах, где введено военное положение, голосовать можно будет. Перед этим, правда, будут необходимы консультации ЦИК с Минобороны, ФСБ и руководителями субъектов.

    Ранее глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя поправки, отмечал, что кардинальных изменений они не предусматривают.

    «Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — заявлял Крашенинников.

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