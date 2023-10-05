В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента

Изменения в закон «О выборах президента РФ» были внесены в Государственную Думу, заявил в своем telegram-канале 5 октября Павел Крашенинников, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству.



По его словам, законопроект направлен на синхронизацию всех изменений в избирательном законодательстве, чтобы обеспечить единый подход к проведению выборов на всех уровнях власти. «Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — сообщил парламентарий.



По словам Крашенинникова, проект не предусматривает радикальных изменений, его положения повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

