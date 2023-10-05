В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента

Изменения в закон «О выборах президента РФ» были внесены в Государственную Думу, заявил в своем telegram-канале 5 октября Павел Крашенинников, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству.
По его словам, законопроект направлен на синхронизацию всех изменений в избирательном законодательстве, чтобы обеспечить единый подход к проведению выборов на всех уровнях власти. «Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — сообщил парламентарий.
По словам Крашенинникова, проект не предусматривает радикальных изменений, его положения повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.
Например, в проекте прописано, что снимать фото и видео на избирательных участках могут только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, чтобы не допустить нарушения тайны голосования.
Глава думского комитета подчеркнул, что законопроект устанавливает правило, согласно которому, в случае возникновения судимости у зарегистрированного кандидата, он будет обязан представить информацию об этом в письменной форме в избирательную комиссию, которая зарегистрировала его кандидатуру. Причем он должен это сделать не позднее 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем появления судимости.
Также проект предлагает установить предельную стоимость изготовления агитматериалов в размере 2 % от прожиточного минимума на душу населения страны на единицу продукции.
Он добавил, что, согласно текущему избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, но окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года.
Законопроект был представлен председателями комитетов по законодательству Государственной Думы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов. О предстоящих изменениях ранее сообщал Андрей Клишас.