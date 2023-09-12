    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.51eur103.53

    Сенаторы и ЦИК поправят закон о выборах президента России

    960
    29 комментариев

    В России планируют изменить закон о выборах президента. Над поправками уже работают Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 12 сентября. Но, по его словам, «глобальных изменений» не планируется.

    «Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — заявил Клишас.

    Сенатор добавил, что поправки должны рассмотреть во время осенней сессии.

    Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента возможны «точечные изменения» в избирательном законодательстве.

    Выборы президента России, согласно действующему избирательному законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года. Владимир Путин еще не заявлял, будет ли он выдвигать свою кандидатуру.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Выборы
    ЛАЙК0
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close