Сенаторы и ЦИК поправят закон о выборах президента России

В России планируют изменить закон о выборах президента. Над поправками уже работают Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 12 сентября. Но, по его словам, «глобальных изменений» не планируется.

«Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — заявил Клишас.

Сенатор добавил, что поправки должны рассмотреть во время осенней сессии.