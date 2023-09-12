Сенаторы и ЦИК поправят закон о выборах президента России

В России планируют изменить закон о выборах президента. Над поправками уже работают Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 12 сентября. Но, по его словам, «глобальных изменений» не планируется.
«Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования», — заявил Клишас.
Сенатор добавил, что поправки должны рассмотреть во время осенней сессии.
Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента возможны «точечные изменения» в избирательном законодательстве.
Выборы президента России, согласно действующему избирательному законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года. Владимир Путин еще не заявлял, будет ли он выдвигать свою кандидатуру.