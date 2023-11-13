У жителя Петербурга угнали BMW. Материалы дела до него не дошли, зато штрафы из другого города — с легкостью

Порядка трех недель прошло с тех пор, как у петербуржца из-под окон дома угнали старенькую BMW. Он написал заявление, но так и не дождался обратной связи.



Как стало известно «Фонтанке», повторно в полицию владелец машины обратился 13 ноября. Он пожаловался на сотрудника, который игнорирует его звонки и не дает никакой обратной связи по делу об угоне.

Машина 1996 года выпуска пропала из Купчино в 20 числах октября. Видимо, в розыск она не поставлена. Заявитель утверждает, что ему начали приходить штрафы за нарушение ПДД на его угнанной машине из Москвы.