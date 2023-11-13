Медведев рассказал, как обстоят дела с наукой в России

Наука в РФ все еще финансируется за счет бюджета, но власти этот тренд пытаются изменить. Пока безуспешно. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию 13 ноября. Его слова передает РИА Новости.



По словам Медведева, в 2022 году на научную сферу было выделено 1,4 триллиона рублей, а общие затраты на инновационную деятельность составили 2,7 триллиона. Это соответствует уровню 2021 года, поэтому Россия остается в числе мировых лидеров в этой сфере, добавил зампред Совбеза.