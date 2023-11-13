Медведев рассказал, как обстоят дела с наукой в России

Наука в РФ все еще финансируется за счет бюджета, но власти этот тренд пытаются изменить. Пока безуспешно. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию 13 ноября. Его слова передает РИА Новости.
По словам Медведева, в 2022 году на научную сферу было выделено 1,4 триллиона рублей, а общие затраты на инновационную деятельность составили 2,7 триллиона. Это соответствует уровню 2021 года, поэтому Россия остается в числе мировых лидеров в этой сфере, добавил зампред Совбеза.
«Что скрывать, наши противники попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду, но она не получилась в том виде, в котором замысливалась нашими врагами. Нам в значительной мере удалось ослабить влияние санкций и продолжить наше развитие. Россия остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке. По численности персонала, который отвечает за исследования и разработки, наша страна занимает пятое место в мире», — заявил Медведев.
Он подчеркнул, что массового оттока ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские группы, из России не случилось. Однако необходимо следить за ситуацией, добавил зампред.
Ранее стало известно, что «Сколково» и Минобрнауки создадут цифровые маркетплейсы для внедрения научных разработок на рынок.