И тучи не скрыли. Магнитная буря пробила облака и подарила маленькое чудо центру Москвы

Необычное для городов природное явление смогли наблюдать жители Москвы в ночь на 13 ноября. В центре столицы заметили северное сияние.
«Танцующее» небо запечатлела жительница города на фоне Москва Сити.
Елена
Магнитную бурю, во время которой наиболее высока вероятность увидеть северное сияние, ждали еще в ночь на 12 ноября. Однако, прогнозы перенесли ее на середину воскресенья.
Как сообщал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус, возмущения геомагнитного поля начались после 9 часов утра. «В ближайшие часы ожидается дальнейший рост возмущений магнитосферы Земли до уровня слабой магнитной бури класса G1», — отмечал синоптик.
Предполагается, что возмущение магнитосферы Земли долгим не будет.