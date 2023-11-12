Пятеро пьяных так хотели в метро, что теперь о них знает Бастрыкин. Пострадал инспектор с «Удельной»

Избиением инспектора по безопасности петербургского метро вынуждено интересоваться Главное следственное управление следкома в Петербурге. Попытка прорваться в вестибюль закончилась дракой.
С требованием провести проверку Александр Бастрыкин выступил 12 ноября. Он узнал, что шестеро мужчин избили инспектора транспортной безопасности на станции «Удельная».
По данным «Фонтанки», очевидцы позвонили в полицию в 00:31 и рассказали, что несколько пьяных человек избили 56-летнего инспектора, когда пытались прорваться в метро. Мужчина и правда пострадал, его увезли в больницу с травмой головы и ушибами.
В пресс-службе метро Петербурга добавили, что злодеев было пятеро, а инспектор временно на больничном.
Судя по всему, эта компания из пяти человек была не слишком крепкой, и пока трое били, двое звонили в полицию — у оперативных служб в том числе есть информация об именах и возрасте троицы, заявители сказали, что они работают на складе маркетплейса в Шушарах.