    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, вос

    752мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.05eur98.32

    Пятеро пьяных так хотели в метро, что теперь о них знает Бастрыкин. Пострадал инспектор с «Удельной»

    6167
    22 комментария

    Избиением инспектора по безопасности петербургского метро вынуждено интересоваться Главное следственное управление следкома в Петербурге. Попытка прорваться в вестибюль закончилась дракой.

    С требованием провести проверку Александр Бастрыкин выступил 12 ноября. Он узнал, что шестеро мужчин избили инспектора транспортной безопасности на станции «Удельная».

    По данным «Фонтанки», очевидцы позвонили в полицию в 00:31 и рассказали, что несколько пьяных человек избили 56-летнего инспектора, когда пытались прорваться в метро. Мужчина и правда пострадал, его увезли в больницу с травмой головы и ушибами.

    В пресс-службе метро Петербурга добавили, что злодеев было пятеро, а инспектор временно на больничном.

    Судя по всему, эта компания из пяти человек была не слишком крепкой, и пока трое били, двое звонили в полицию — у оперативных служб в том числе есть информация об именах и возрасте троицы, заявители сказали, что они работают на складе маркетплейса в Шушарах.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроИзбиение
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close