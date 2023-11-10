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    Залужный aka «Жаба» VS Зеленский aka «Гадюка»: что думает о выборах на Украине российское ТВ

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    Зеленский отменяет выборы на Украине не из-за военного положения в стране, но из-за страха перед потенциальным конкурентом — военачальником Валерием Залужным, уверены шоумены российских телевизионных программ. Тот после «провального контрнаступления на Россию» написал разгромную для Зеленского статью про зашедшую в тупик Украину.

    В стране нет не подконтрольных киевскому режиму СМИ — все они консолидированы в одно государственное телевидение.

    Со строптивым Залужным Зеленский, по всей видимости, собирается разбираться гранатами, как с его советником.

    О чем еще говорили на российском ТВ на этой неделе — в нашей традиционной рубрике «Коробка передач».

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