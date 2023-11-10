Зеленский отменяет выборы на Украине не из-за военного положения в стране, но из-за страха перед потенциальным конкурентом — военачальником Валерием Залужным, уверены шоумены российских телевизионных программ. Тот после «провального контрнаступления на Россию» написал разгромную для Зеленского статью про зашедшую в тупик Украину.

В стране нет не подконтрольных киевскому режиму СМИ — все они консолидированы в одно государственное телевидение.

Со строптивым Залужным Зеленский, по всей видимости, собирается разбираться гранатами, как с его советником.