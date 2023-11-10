Глава офиса Зеленского: конфликт на Украине может закончиться очень внезапно

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров украинская сторона уже пробежала. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Эти последние 30 [метров] являются самыми тяжелыми», — сказал он.



Ермак добавил, что никто не знает, когда завершится конфликт на Украине, но противостояние может закончиться очень внезапно.



Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. Однако с ним не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продолжает проведение спецоперации, а все поставленные цели должны быть выполнены.