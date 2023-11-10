Замминистра туризма Белоруссии: соглашение о признании виз с Россией заработает с 2024 года

Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией начнет действовать на территории обеих стран с 2024 года. Об этом на совместном заседании коллегий Минэкономразвития РФ и Минэкономики Белоруссии 10 ноября заявил замминистра спорта и туризма соседней страны Олег Андрейчик, передает ТАСС.



Соглашение позволит иностранцам въезжать на территории обеих стран, имея визу только одной из них и документ, удостоверяющий личность. Это распространяется и на тех, кто имеет разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного мероприятия, но не распространяется на лиц, которые ограничены во въезде на территорию другой стороны соглашения. Обе страны сохраняют право отказать во въезде или сократить срок пребывания лица на своей территории, если это необходимо для «обеспечения обороноспособности или безопасности государства» либо общественного порядка, защиты здоровья граждан или в других предусмотренных законом страны случаях.