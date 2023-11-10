Суд в Петербурге выяснял, место ли самокату на дороге

Фрунзенский районный суд Петербурга рассудил водителя автомобиля, инспектора ДПС и самокатчика. Автомобилист пожаловался на штраф, который счел несправедливым.
Согласно постановлению инспектора ДПС, вечером 10 июля у дома 28, корпус 2, по улице Белы Куна водитель автомобиля, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде неравнозначного нерегулируемого перекрестка не пропустил доставщика на самокате, который ехал по главной дороге, сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Инспектор счел, что автомобилист нарушил
Автомобилист упирал на то, что по ПДД на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) можно передвигаться по проезжей части только при определенных условиях. В месте, где произошло ДТП, есть тротуар, и самокатчик не должен был ехать по дороге, утверждал он.
Суд разъяснил, что согласно пункту
В итоге суд встал на сторону автомобилиста и отменил постановление в отношении него, как и производство по делу.