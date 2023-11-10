Суд в Петербурге выяснял, место ли самокату на дороге

Фрунзенский районный суд Петербурга рассудил водителя автомобиля, инспектора ДПС и самокатчика. Автомобилист пожаловался на штраф, который счел несправедливым.

Согласно постановлению инспектора ДПС, вечером 10 июля у дома 28, корпус 2, по улице Белы Куна водитель автомобиля, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде неравнозначного нерегулируемого перекрестка не пропустил доставщика на самокате, который ехал по главной дороге, сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Инспектор счел, что автомобилист нарушил ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ, и выписал ему штраф в 1000 рублей. Водитель же посчитал постановление незаконным и необоснованным и обжаловал его в суде.

Автомобилист упирал на то, что по ПДД на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) можно передвигаться по проезжей части только при определенных условиях. В месте, где произошло ДТП, есть тротуар, и самокатчик не должен был ехать по дороге, утверждал он.

Суд разъяснил, что согласно пункту 24.2 (1 ) ПДД РФ, на СИМ можно ехать по правому краю дороги, если на участке отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, пешеходная дорожка и обочина или нет возможности двигаться по ним. Отметили также, что схемы правонарушения в материалах дела нет, инспектор не составил рапорт, не взял объяснения участников ДТП и не выяснил, мог ли самокатчик ехать по тротуару.