КГИОП обнародовал экспертизу по мясокомбинату имени Кирова, с которой не согласился

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников опубликовал судебную экспертизу, на основании которой суд постановил отказать во включении четырех корпусов мясокомбината имени Кирова в реестр культурного наследия. Документ появился на сайте КГИОП.
Автор экспертизы Юлия Куваева приходит к выводу, что историческая роль мясокомбината и его аутентичность утрачены. То же самое Куваева говорит про градоформирующую, историческую и функциональную ценности объекта.
Решение об отказе во включении четырех зданий (13, литеры АЖ, АЕ, АИ и ВМ) в реестр памятников КГИОП собирается оспорить в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.
В рецензии на это заключение, которое подготовила Маргарита Штиглиц, говорится, что экспертиза сделана с «изначально неправильным подходом к оценке рассматриваемого объекта». Кроме того, комитет настаивает, что они не могут включать или не включать объект в реестр памятников на основании только лишь судебной экспертизы. Подробности читайте на «Фонтанке».