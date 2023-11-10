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    КГИОП обнародовал экспертизу по мясокомбинату имени Кирова, с которой не согласился

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    Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников опубликовал судебную экспертизу, на основании которой суд постановил отказать во включении четырех корпусов мясокомбината имени Кирова в реестр культурного наследия. Документ появился на сайте КГИОП.

    Автор экспертизы Юлия Куваева приходит к выводу, что историческая роль мясокомбината и его аутентичность утрачены. То же самое Куваева говорит про градоформирующую, историческую и функциональную ценности объекта.

    Решение об отказе во включении четырех зданий (13, литеры АЖ, АЕ, АИ и ВМ) в реестр памятников КГИОП собирается оспорить в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

    В рецензии на это заключение, которое подготовила Маргарита Штиглиц, говорится, что экспертиза сделана с «изначально неправильным подходом к оценке рассматриваемого объекта». Кроме того, комитет настаивает, что они не могут включать или не включать объект в реестр памятников на основании только лишь судебной экспертизы. Подробности читайте на «Фонтанке».

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