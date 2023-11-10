КГИОП обнародовал экспертизу по мясокомбинату имени Кирова, с которой не согласился

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников опубликовал судебную экспертизу, на основании которой суд постановил отказать во включении четырех корпусов мясокомбината имени Кирова в реестр культурного наследия. Документ появился на сайте КГИОП.



Автор экспертизы Юлия Куваева приходит к выводу, что историческая роль мясокомбината и его аутентичность утрачены. То же самое Куваева говорит про градоформирующую, историческую и функциональную ценности объекта.



Решение об отказе во включении четырех зданий (13, литеры АЖ, АЕ, АИ и ВМ) в реестр памятников КГИОП собирается оспорить в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

