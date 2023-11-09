Глава Центробанка Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

Опрос 13 тысяч предприятий показал, что нехватка рабочей силы — основная проблема в российское экономике. Об этом утром
«Главная проблема — это не нехватка денег, а нехватка рабочей силы», — заявила Эльвира Набиуллина.
По словам главы ЦБ, российская экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается рабочих рук и производственных мощностей. Об этом свидетельствует безработица на уровне 3%. Она назвала ситуацию с кадрами острой, особенно в машиностроении и химпромышленности.