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    Глава Центробанка Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

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    Опрос 13 тысяч предприятий показал, что нехватка рабочей силы — основная проблема в российское экономике. Об этом утром 9 ноября сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

    «Главная проблема — это не нехватка денег, а нехватка рабочей силы», — заявила Эльвира Набиуллина.

    По словам главы ЦБ, российская экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается рабочих рук и производственных мощностей. Об этом свидетельствует безработица на уровне 3%. Она назвала ситуацию с кадрами острой, особенно в машиностроении и химпромышленности.

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