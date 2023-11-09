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    Рейсовый автобус из Петербурга сбил кабана

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    9 комментариев

    Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.

    По предварительным данным «Фонтанки», 8 ноября на 2-м километре Старо-Выборгского шоссе, в 1 километре от посёлка Первомайское, рейсовый автобус сбил кабана. Автобус ехал по маршруту Парнас — Мичуринское, в салоне находились пассажиры. Информации о пострадавших нет.

    В последнее время заметно участились сообщения о кабанах в северных районах Ленобласти. В посёлок Рахья Всеволожского района в октябре заглянуло большое стадо взрослых и маленьких кабанов. В деревню Борисова Грива кабаны пришли за овощами, на участок под Петербургом — за желудями. В Пугарево стадо свиней дружно бежало по дороге. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными.

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    Комментарии 9

    Гость09 Ноя 2023 в 11:08
    бедный кабан
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