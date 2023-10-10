Где ваши жёлуди? Кабаны из Ленобласти своеобразно поздоровались с человеком

Дикие свиньи зашли в гости к людям в пригороде Петербурга, их привлекли жёлуди. Видеозапись визита показывает 10 октября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Это вежливые свиньи, при встрече с людьми они здороваются, шутит биолог.
Кабаны живут стадом: нескольких самок с разновозрастными поросятами. У них матриархат: верховодит самая взрослая и опытная самка. Самцы же (их называют секачами) ведут одиночный образ жизни и только в декабре на время гона присоединяются к стаду.
Обычно набеги на сады и огороды совершают самки с кабанятами. Их привлекают овощи, фрукты, созревшие жёлуди. Приближаться к животным опасно, особенно к кабанихам с детёнышами. Даже если они ведут себя спокойно, в любой момент они могут стать агрессивными, предупреждает Павел Глазков.