Где ваши жёлуди? Кабаны из Ленобласти своеобразно поздоровались с человеком

Дикие свиньи зашли в гости к людям в пригороде Петербурга, их привлекли жёлуди. Видеозапись визита показывает 10 октября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Это вежливые свиньи, при встрече с людьми они здороваются, шутит биолог.

