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    Где ваши жёлуди? Кабаны из Ленобласти своеобразно поздоровались с человеком

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    Дикие свиньи зашли в гости к людям в пригороде Петербурга, их привлекли жёлуди. Видеозапись визита показывает 10 октября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    Это вежливые свиньи, при встрече с людьми они здороваются, шутит биолог.

    Кабаны живут стадом: нескольких самок с разновозрастными поросятами. У них матриархат: верховодит самая взрослая и опытная самка. Самцы же (их называют секачами) ведут одиночный образ жизни и только в декабре на время гона присоединяются к стаду.

    Обычно набеги на сады и огороды совершают самки с кабанятами. Их привлекают овощи, фрукты, созревшие жёлуди. Приближаться к животным опасно, особенно к кабанихам с детёнышами. Даже если они ведут себя спокойно, в любой момент они могут стать агрессивными, предупреждает Павел Глазков.

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    КабаныДикие кабаныЖивотныеПриродаПавел Глазков
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