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    Стадо из 19 кабанов атакует деревню под Петербургом и угрожает водителям

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    16 комментариев

    В деревне Борисова Грива, расположенной на трассе А-181 «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти, теперь на 19 жителей больше. Стадо кабанов из леса пришло туда, чтобы оценить овощи на огородах, сообщает 22 сентября дорожный комитет области.

    Местные жители сняли животных на видео. На 40-й секунде выходит самый большой кабан.

    Dorogi_lo

    «При просмотре возникает ощущение, что в кустах есть портал в кабаний мир. Оттуда они с нужной частотой забрасываются в наш и неторопливо маршируют в сторону объектива», — отмечают в комитете.

    Садоводам и огородникам рекомендуют вешать пустые консервные банки на веревки, чтобы отпугивать кабанов. Автомобилистам в этой части Всеволожского района, ближе к Ладоге, надо быть очень внимательными. Ещё одна причина для повышенной осторожности на дорогах — гон у лосей.

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    Комментарии 16

    olkor9022 Сен 2023 в 12:47
    Яблочные сады подметают
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:47
    Ну вот либерахи и дождались! Прорвалась таки дрг, сами знаете откуда, к окрестностям Петербурга...
    Перемога не за горами!))
    +0−0
    Delon22 Сен 2023 в 12:44
    А чем были вооружены кабаны?
    +0−0
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