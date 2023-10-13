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    Кабаны зачастили на дороги под Петербургом

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    4 комментария

    Дикие свиньи продолжают использовать дороги Ленобласти по своему усмотрению. В посёлок Рахья Всеволожского района заглянуло большое стадо взрослых и маленьких кабанов. Автомобилистам следует проявлять осторожность. Видео публикует 13 октября телеграм-канал дорожного комитета области.

    В последнее время кабаны часто появляются в населённых пунктах. В деревню Борисова Грива они пришли за овощами, на участок под Петербургом — за желудями. В Пугарево стадо свиней (возможно, всё то же) дружно бежало по дороге.

    Специалисты предупреждают, что не стоит кормить кабанов у домов: они привыкают и приходят за добавкой, а если её нет, то роют огороды.

    А для водителей есть и хорошая новость: заканчивается гон у лосей, они теперь реже выходят на дороги.

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    Комментарии 4

    Гость13 Окт 2023 в 13:34
    Кушал кто? Вкусные?
    +0−0
    Гость13 Окт 2023 в 13:33
    Лазутчики. Желуди ищут.
    +0−0
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