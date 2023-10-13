Кабаны зачастили на дороги под Петербургом

Дикие свиньи продолжают использовать дороги Ленобласти по своему усмотрению. В посёлок Рахья Всеволожского района заглянуло большое стадо взрослых и маленьких кабанов. Автомобилистам следует проявлять осторожность. Видео публикует 13 октября телеграм-канал дорожного комитета области.

В последнее время кабаны часто появляются в населённых пунктах. В деревню Борисова Грива они пришли за овощами , на участок под Петербургом — за желудями . В Пугарево стадо свиней (возможно, всё то же) дружно бежало по дороге .

Специалисты предупреждают, что не стоит кормить кабанов у домов: они привыкают и приходят за добавкой, а если её нет, то роют огороды.



А для водителей есть и хорошая новость: заканчивается гон у лосей, они теперь реже выходят на дороги.

