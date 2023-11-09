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    Можно ли отравиться картошкой? 7 неожиданных фактов, которые вы о ней не знали

    Можно ли отравиться картошкой? 7 неожиданных фактов, которые вы о ней не знали

    Рассказываем, полезен ли этот овощ и как его правильно есть

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    4 комментария
    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Картофель — поистине уникальный продукт. Его можно жарить, запекать, варить, готовить «в мундире», делать картофельное пюре и суп... В общем, способов приготовления хоть отбавляй. А полезна ли вообще картошка? Насколько часто (и много) её можно есть? Можно ли ей отравиться? Поговорили обо всём этом со специалистами.

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    1

    Чем полезна картошка

    Хорошая новость: сырой картофель содержит огромное количество полезных веществ. Как рассказала главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова, в картофеле содержатся:

    • витамины C и группы В;
    • фолиевая кислота;
    • калий;
    • хром;
    • магний;
    • фосфор;
    • железо;
    • цинк.

    Все эти вещества в большей степени сконцентрированы в клубнях малого и среднего размера.

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    2

    Кому в первую очередь нужно есть картошку

    По словам Татьяны Неумолотовой, картофель отлично подходит для рациона тех, то занимается физической активностью:

    — Небезосновательно картофель называют вторым хлебом. Он питателен и быстро насыщает, так как почти на четверть состоит из углеводов. Поэтому его можно включать в рацион людям, расходующим много энергии, — рассказала врач.

    То, что картофель отлично подойдет для активных людей, подтвердила и врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова:

    — Картофель богат питательными микроэлементами: витамин С в большом количестве, калий и антиоксидант-глутатион. Это углевод и в составе своем содержит крахмал, является источником энергии.

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    3

    Как правильно есть картошку

    Картофель из полезного продукта можно легко превратить во вредный, если неправильно его готовить.

    —При длительном термическом воздействии очищенный картофель частично теряет свои полезные свойства, — предупредила Татьяна Неумолотова.

    Чтобы сохранить полезные свойства картофеля, лучше всего запекать его в мундире или варить с кожурой и есть вместе с ней, подсказала Светлана Федорова. Из-за того, что картофель относится к продуктам с высоким гликемическим индексом, врач также советует сочетать картофель с другими овощами, богатыми клетчаткой и белком, чтобы снизить «быстрые скачки сахара в крови».

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    4

    Как неправильно есть картошку

    По словам Татьяны Неумолотовой, картофель стоит исключить из рациона тем, у кого в жизни мало физической активности:

    — Чрезмерное употребление картофеля при отсутствии физической активности может негативно влиять на организм, так как он содержит крахмал — полисахарид, который расщепляется до глюкозы.

    Врач советует также не злоупотреблять картофелем, если вы больны сахарным диабетом, страдаете ожирением, гастритом или пониженной кислотностью желудка.

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    5

    Сколько нужно есть картошки

    Врач-гастроэнтеролог Светлана Федорова заявила, что у картофеля также есть и оптимальная доза, на которой стоит остановиться:

    — Норма употребления картофеля — не больше 10% суточной нормы, это 1–2 средние картофелины.

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    6

    Чем опасна картошка

    Картофель может оказаться опасным, если его долго хранить. Как рассказала Татьяна Неумолотова, после долгого хранения в кожуре проросшего картофеля скапливается вредное вещество — соланин.

    — Поэтому перезимовавший в погребе или на балконе картофель необходимо тщательно обрабатывать, срезая кожуру вместе с частью клубня, — предупредила врач.

    Татьяна Неумолотова подчеркнула, что употребление продукта, содержащего соланин, приводит к тошноте, диарее, головной боли и боли в животе.

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    7

    Можно ли отказаться от картошки

    Что будет, если полностью отказаться от картофеля в рационе? По словам Светланы Федоровой, это сделать можно — главное, чтобы вместо картошки в рационе появился аналогичный по полезным свойствам продукт.

    — Ничего не случится, если полностью отказаться от картофеля, заменив его другими продуктами, богатыми клетчаткой, калием и железом и низким гликемическим индексом, например, бататом, — отметила врач-гастроэнтеролог.

    Но лучше все-таки не отворачиваться от картофеля, считает Татьяна Неумолотова:

    — Исключать картофель из питания полностью не нужно. Достаточно включать его в рацион несколько раз в неделю и не употреблять блюда из картофеля с высокой калорийностью: картофель, зажаренный во фритюре или приготовленный с добавлением жирных соусов. Лучше отдать предпочтение запечённому в мундире или отварному картофелю.

    Красота картошки так обманчива
    Красота картошки так обманчиваФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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