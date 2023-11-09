Можно ли отравиться картошкой? 7 неожиданных фактов, которые вы о ней не знали

Картофель — поистине уникальный продукт. Его можно жарить, запекать, варить, готовить «в мундире», делать картофельное пюре и суп... В общем, способов приготовления хоть отбавляй. А полезна ли вообще картошка? Насколько часто (и много) её можно есть? Можно ли ей отравиться? Поговорили обо всём этом со специалистами.
Чем полезна картошка
Хорошая новость: сырой картофель содержит огромное количество полезных веществ. Как рассказала главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова, в картофеле содержатся:
- витамины C и группы В;
- фолиевая кислота;
- калий;
- хром;
- магний;
- фосфор;
- железо;
- цинк.
Все эти вещества в большей степени сконцентрированы в клубнях малого и среднего размера.
Кому в первую очередь нужно есть картошку
По словам Татьяны Неумолотовой, картофель отлично подходит для рациона тех, то занимается физической активностью:
— Небезосновательно картофель называют вторым хлебом. Он питателен и быстро насыщает, так как почти на четверть состоит из углеводов. Поэтому его можно включать в рацион людям, расходующим много энергии, — рассказала врач.
То, что картофель отлично подойдет для активных людей, подтвердила и врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Светлана Федорова:
— Картофель богат питательными микроэлементами: витамин С в большом количестве, калий и антиоксидант-глутатион. Это углевод и в составе своем содержит крахмал, является источником энергии.
Как правильно есть картошку
Картофель из полезного продукта можно легко превратить во вредный, если неправильно его готовить.
—При длительном термическом воздействии очищенный картофель частично теряет свои полезные свойства, — предупредила Татьяна Неумолотова.
Чтобы сохранить полезные свойства картофеля, лучше всего запекать его в мундире или варить с кожурой и есть вместе с ней, подсказала Светлана Федорова. Из-за того, что картофель относится к продуктам с высоким гликемическим индексом, врач также советует сочетать картофель с другими овощами, богатыми клетчаткой и белком, чтобы снизить «быстрые скачки сахара в крови».
Как неправильно есть картошку
По словам Татьяны Неумолотовой, картофель стоит исключить из рациона тем, у кого в жизни мало физической активности:
— Чрезмерное употребление картофеля при отсутствии физической активности может негативно влиять на организм, так как он содержит крахмал — полисахарид, который расщепляется до глюкозы.
Врач советует также не злоупотреблять картофелем, если вы больны сахарным диабетом, страдаете ожирением, гастритом или пониженной кислотностью желудка.
Сколько нужно есть картошки
Врач-гастроэнтеролог Светлана Федорова заявила, что у картофеля также есть и оптимальная доза, на которой стоит остановиться:
— Норма употребления картофеля — не больше 10% суточной нормы, это 1–2 средние картофелины.
Чем опасна картошка
Картофель может оказаться опасным, если его долго хранить. Как рассказала Татьяна Неумолотова, после долгого хранения в кожуре проросшего картофеля скапливается вредное вещество — соланин.
— Поэтому перезимовавший в погребе или на балконе картофель необходимо тщательно обрабатывать, срезая кожуру вместе с частью клубня, — предупредила врач.
Татьяна Неумолотова подчеркнула, что употребление продукта, содержащего соланин, приводит к тошноте, диарее, головной боли и боли в животе.
Можно ли отказаться от картошки
Что будет, если полностью отказаться от картофеля в рационе? По словам Светланы Федоровой, это сделать можно — главное, чтобы вместо картошки в рационе появился аналогичный по полезным свойствам продукт.
— Ничего не случится, если полностью отказаться от картофеля, заменив его другими продуктами, богатыми клетчаткой, калием и железом и низким гликемическим индексом, например, бататом, — отметила врач-гастроэнтеролог.
Но лучше все-таки не отворачиваться от картофеля, считает Татьяна Неумолотова:
— Исключать картофель из питания полностью не нужно. Достаточно включать его в рацион несколько раз в неделю и не употреблять блюда из картофеля с высокой калорийностью: картофель, зажаренный во фритюре или приготовленный с добавлением жирных соусов. Лучше отдать предпочтение запечённому в мундире или отварному картофелю.