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    В горах Абхазии бродят «люди в черном». Силовики ищут вооруженную группу в сопровождении беспилотника

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    В горном районе Абхазии 8 ноября заметили подозрительных вооруженных людей в черной униформе. Местные силовики настроены решительно.

    «Кто это, что, откуда — разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем расстреливать», — заявил ТАСС глава МВД Абхазии Роберт Киут.

    Уточняется, что подозрительную группу из семи человек в черном в горах заметили охотники. Встреча произошла у села Азанта в Гулрыпшском районе республики. По словам очевидцев, незнакомцы якобы были очень хорошо экипированы.

    Рассказавшие о встрече люди даже рассмотрели оружие незнакомцев — говорят, в руках у них были американские карабины М-4. Полицейским также рассказали, что над группой кружил коптер.

    5,56-мм автомат M4 — компактный автоматический карабин, созданный в США на основе винтовки М16А2. Изначально не предназначен для боевых действий в горах, дальность эффективной стрельбы 500 м, в основном им вооружали экипажи боевых машин.

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    АбхазияВооруженные люди
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