В горах Абхазии бродят «люди в черном». Силовики ищут вооруженную группу в сопровождении беспилотника

В горном районе Абхазии 8 ноября заметили подозрительных вооруженных людей в черной униформе. Местные силовики настроены решительно.

«Кто это, что, откуда — разбираемся, все подступы к Сухуму закрыты. Где-то если будут прорываться, будем расстреливать», — заявил ТАСС глава МВД Абхазии Роберт Киут.

Уточняется, что подозрительную группу из семи человек в черном в горах заметили охотники. Встреча произошла у села Азанта в Гулрыпшском районе республики. По словам очевидцев, незнакомцы якобы были очень хорошо экипированы.