Поселок имени Тельмана залило содержимым канализации так, что сократили уроки в школе

Читатель 47News
В одном из поселков Тосненского района Ленобласти борются с канализацией, которая выплевывает отходы человеческой жизнедеятельности наружу. Пока жители страдают от вони, коммунальщики откачивают с улиц содержимое канализационных колодцев.
Между домами 22 и 26 в поселке имени Тельмана по газону и дороге разлились канализационные стоки, рассказали 47News читатели 8 ноября. В управляющей компании ООО «Строй-сити» изданию уточнили, что авария на канализации по этому адресу случилась еще накануне вечером. В УК добавили, что проблемы с канализационными колодцами возникают регулярно — то они забиваются, то их не осушают вовремя, — но до таких масштабов еще не доходило. «На этом участке располагается более 10 люков, со всеми проблемы», — рассказали в компании.
Из-за переполнения колодцев рвутся трубы и подтапливает подвалы домов, а затем в квартирах на первых этажах начинает выливаться содержимое унитазов, пояснили специалисты. На минувшей неделе в доме 14 в поселке жителям пришлось вычерпывать содержимое унитазов банками. В настоящее время проблемы наблюдаются в девяти домах: № 6, 8, 10, 13, 20, 22, 26, 42, 54. По словам местных жителей, поселок так провонял канализацией, что из-за этого даже сократили уроки в школе. В администрации поселения подтвердили проблему и сокращение занятий.
Читатель 47News
В УК считают, что главная причина проблем — в нагрузке на канализационную сеть и ненадлежащем обслуживании колодцев. Компания направила письмо в Леноблводоканал. В ГУП «Леноблводоканал» журналистам сообщили, что занимаются откачкой стоков. Устранить аварию обещают в течение дня. Специалисты заменили поврежденный подпитывающий кабель электроэнергии на канализационной насосной станции и откачивают стоки.