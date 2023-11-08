Есть широчайшие требования. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Европейский Союз, но при соблюдении ряда условий для украинской стороны. Еще в Польше выдвинули свои требования. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает ТАСС.

Для вступления в переговоры Украина должна завершить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мандат совета ЕС на переговоры о приеме Украины в ЕС может быть выдан к концу марта 2024 года.