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    Есть широчайшие требования. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

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    Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Европейский Союз, но при соблюдении ряда условий для украинской стороны. Еще в Польше выдвинули свои требования. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает ТАСС.

    Для вступления в переговоры Украина должна завершить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мандат совета ЕС на переговоры о приеме Украины в ЕС может быть выдан к концу марта 2024 года.

    Недавно замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Украина не может и мечтать о том, чтобы вступить в Евросоюз без эксгумации тел жертв «Волынской резни», пишет агентство.

    «Если мы должны находиться в одном союзе с государством, с которым у нас важный спор, то спор должен быть решен, иначе трудно сотрудничать», — сказал он.

    В феврале 1943 года украинские националисты провели акцию по уничтожению польского населения города Волынь. Эти события получили позже название «Волынская резня».

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