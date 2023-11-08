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    В центре Выборга размахивают украинскими флагами и пишут страшное. Горожане жалуются в полицию зря

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    На Красной площади Выборга в Ленинградской области 7 ноября можно было услышать и увидеть такую крамолу, которая при других обстоятельствах обеспечит путешествие в спецприёмник — и это в лучшем случае.

    По информации «Фонтанки», внимание полиции к творящемуся на центральной площади стали привлекать около 10 часов утра. Звонивший в «112» заявил об обилии жёлто-голубого и проукраинских лозунгах, не заметить которые крайне сложно — два слова вызывающе венчают сцену.

    Вскоре картину дополнили новыми подробностями: к флагам, плакатам и листовкам добавились шины, появились баррикады.

    Беспорядки оказались контролируемыми и едва ли должны были удивить. В местной администрации 2 ноября предупредили, что в Выборге пройдут киносъёмки, движение ограничат, а основным местом действия станет Красная площадь. Ей добавят колорита киевского Евромайдана, в том числе с помощью символики и пиротехники.

    Монтаж, судя по сообщению администрации, начали 5 ноября, 7-го стартовал съёмочный процесс. Он продлится до 10 ноября.

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    Выборг под Киев гримируют не впервые. В апреле в городе уже проходили съёмки детективного сериала «Десять дней до весны» режиссёра Кима Дружинина. Перед этим снимали в Петербурге, и толпа с флагами Украины также не оставила очевидцев равнодушными.

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