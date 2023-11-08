В центре Выборга размахивают украинскими флагами и пишут страшное. Горожане жалуются в полицию зря

На Красной площади Выборга в Ленинградской области 7 ноября можно было услышать и увидеть такую крамолу, которая при других обстоятельствах обеспечит путешествие в спецприёмник — и это в лучшем случае.



По информации «Фонтанки», внимание полиции к творящемуся на центральной площади стали привлекать около 10 часов утра. Звонивший в «112» заявил об обилии жёлто-голубого и проукраинских лозунгах, не заметить которые крайне сложно — два слова вызывающе венчают сцену.

Вскоре картину дополнили новыми подробностями: к флагам, плакатам и листовкам добавились шины, появились баррикады.