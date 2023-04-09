Съемки кино с украинскими флагами переполошили петербуржцев

Жителей Петербурга утром 9 апреля переполошил «митинг» с украинскими флагами на улице Маринеско — в этом месте проходят съемки сериала «Десять дней до весны» о крымских событиях 2014 года.
Фото прислал в редакцию читатель «Фонтанки». «Используется государственная символика и флаг Украины, массовка громко произносит что-то, похожее на антироссийские лозунги, проходящий народ в шоке, средь бела дня, когда выходной, люди гуляют», — рассказал он. Также собеседник заметил, что на стене дома остался реквизит — наклеенные листовки с политическими и гражданскими лозунгами. По словам очевидца, днем съемочной бригады и актеров массовки он уже не увидел, только прохожих, которые делали фото стены с листовками.
О толпе людей с флагами Украины сообщила и другая читательница. Кадры с места съемок появились в соцсетях, а пользователи делились впечатлениями от негативных моментов, когда киносъемки проходят по соседству с домом, а также критиковали отсутствие внятного информирования о предстоящих съемках.
Предупреждение об ограничении транспорта было опубликовано на сайте городского комитета по транспорту.
Движение по улице Маринеско запрещено с 6 утра до 23:59 9 апреля. Также с 00.00 до 23:59 запрещена остановка транспорта на участках дорог на нечетной стороне улицы Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы и непосредственно на Маринеско.
читатель «Фонтанки»
Из-за киносъемок — на этот раз фильма «Майор Гром. Игра» 11 апреля ограничат движение в центре Петербурга. С 06:00 до 23:59 будет запрещено движение транспорта по Замковой улице и Кленовой улице от Замковой до Инженерной. Кроме того, целый день будет действовать запрет на остановку транспорта на Замковой улице и отрезке нечетной стороны набережной Фонтанки от Замковой улицы до набережной Мойки.