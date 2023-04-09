Съемки кино с украинскими флагами переполошили петербуржцев

Жителей Петербурга утром 9 апреля переполошил «митинг» с украинскими флагами на улице Маринеско — в этом месте проходят съемки сериала «Десять дней до весны» о крымских событиях 2014 года.



Фото прислал в редакцию читатель «Фонтанки». «Используется государственная символика и флаг Украины, массовка громко произносит что-то, похожее на антироссийские лозунги, проходящий народ в шоке, средь бела дня, когда выходной, люди гуляют», — рассказал он. Также собеседник заметил, что на стене дома остался реквизит — наклеенные листовки с политическими и гражданскими лозунгами. По словам очевидца, днем съемочной бригады и актеров массовки он уже не увидел, только прохожих, которые делали фото стены с листовками.