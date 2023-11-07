Фельдшеры хотели помочь одинокому петербуржцу на улице, но он полез драться

В Петербурге медики приехали на вызов, чтобы помочь пациенту, однако он полез драться. Все закончилось вызовом Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 7 ноября.



Инцидент произошел сегодня утром на Биржевой линии Васильевского острова. Фельдшеры приехали на вызов от прохожих — они рассказали о мужчине, который лежит на улице и не шевелится. Медики принялись осматривать пациента, но он внезапно стал вести себя агрессивно и ударил одного из врачей по голове. Водитель скорой увидел это и нажал тревожную кнопку.