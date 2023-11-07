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    Фельдшеры хотели помочь одинокому петербуржцу на улице, но он полез драться

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    В Петербурге медики приехали на вызов, чтобы помочь пациенту, однако он полез драться. Все закончилось вызовом Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 7 ноября.

    Инцидент произошел сегодня утром на Биржевой линии Васильевского острова. Фельдшеры приехали на вызов от прохожих — они рассказали о мужчине, который лежит на улице и не шевелится. Медики принялись осматривать пациента, но он внезапно стал вести себя агрессивно и ударил одного из врачей по голове. Водитель скорой увидел это и нажал тревожную кнопку.

    Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 33-летнего дебошира и обеспечил его безопасную транспортировку в карете скорой помощи в больницу. У пострадавшего медработника диагностировали ушиб мягких тканей головы. Он обратился с заявлением в полицию.

    Ранее в Шушарах собака напала на полицейского во время задержания.

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