Трассу «Скандинавия» у Кирилловского сузят, чтобы поправить размытый откос

Дорожные работы почти на неделю перекроют одну из полос на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Там размыло землю на откосах.

С 8 по 13 ноября на 100-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе поселка Кирилловское, перекроют одну полосу в направлении Выборга, сообщает 7 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение в сторону Петербурга будет осуществляться штатно, по трем полосам.