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    Трассу «Скандинавия» у Кирилловского сузят, чтобы поправить размытый откос

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы почти на неделю перекроют одну из полос на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Там размыло землю на откосах.

    С 8 по 13 ноября на 100-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», в районе поселка Кирилловское, перекроют одну полосу в направлении Выборга, сообщает 7 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение в сторону Петербурга будет осуществляться штатно, по трем полосам.

    На участке «Скандинавии» будут устранять размывы откоса земляного полотна. Работы будут вести ежедневно в период с 9:00 до 17:00. Выполнит их АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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