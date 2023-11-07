Китайский автопром довел петербургский комтранс до суда

Суд в Петербурге вынужден разбираться в видовой принадлежности очередного детища китайского автопрома. Хозяйка машины считает, что у нее электромобиль, и хочет получить соответствующее парковочное разрешение. В комитете по транспорту уверены, что это гибрид и льготы для электромобилей с ним не положены.
Камнем преткновения стал кроссовер Voyah Free, выпускаемый китайской компанией Dongfeng под отдельным брендом. Истица, считая что автомобиль является электрическим, в мае подала в комитет по транспорту Петербурга заявление на получение парковочного разрешения, но получила отказ. Тогда женщина пошла в суд, попросив признать отказ незаконным и взыскать с ведомства госпошлину, расходы на юридические услуги и оплату экспертизы, сообщает 7 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Напомним, что парковочное разрешение для электромобиля позволяет парковать его в зоне платной парковки бесплатно.
В подтверждение того, что ее кроссовер является электромобилем, петербурженка приложила заключение эксперта о том, что основным двигателем машины является электрический SEP200 мощностью 225 кВт, а двигатель внутреннего сгорания является вспомогательным, используется для зарядки электрического и не имеет доступа к трансмиссии. Таким образом, Voyah Free приводится в движение исключительно электродвигателем.
Истица, как следует из решения суда первой инстанции, полагала, что отказ комитета основан на неверном толковании определения электромобиля и законодательства в сфере электротранспорта. В приложенной ей экспертизе сделан вывод, что Voyah Free является электромобилем для постановления правительства Петербурга о платных парковках. Однако в этом постановлении не дается определения электромобилю и гибриду, эти понятия определяют ПДД РФ, отметил суд. Смольнинский районный суд Петербурга указал, что тип ТС, согласно Положению о парковочном разрешении на электромобиль, комитет определяет по документам, выдаваемым уполномоченным регистрирующим органом, и эксперт таким не является.
В итоге суд женщине отказал. Но она не сдалась и подала апелляционную жалобу. «Санкт-Петербургский городской суд начнет изучать возможности Voyah Free и их сочетание с российским законодательством 29 ноября», — добавляют в пресс-службе судов.