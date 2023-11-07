Китайский автопром довел петербургский комтранс до суда

Суд в Петербурге вынужден разбираться в видовой принадлежности очередного детища китайского автопрома. Хозяйка машины считает, что у нее электромобиль, и хочет получить соответствующее парковочное разрешение. В комитете по транспорту уверены, что это гибрид и льготы для электромобилей с ним не положены.



Камнем преткновения стал кроссовер Voyah Free, выпускаемый китайской компанией Dongfeng под отдельным брендом. Истица, считая что автомобиль является электрическим, в мае подала в комитет по транспорту Петербурга заявление на получение парковочного разрешения, но получила отказ. Тогда женщина пошла в суд, попросив признать отказ незаконным и взыскать с ведомства госпошлину, расходы на юридические услуги и оплату экспертизы, сообщает 7 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Напомним, что парковочное разрешение для электромобиля позволяет парковать его в зоне платной парковки бесплатно.