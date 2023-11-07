«Открытая лабораторная» предлагает все желающим проверить свои научные знания о мире и бесплатно углубить их

В ноябре отмечается Всемирный день науки за мир и развитие, к нему и приурочена массовая просветительская акция «Открытая лабораторная». Она пройдет 11 ноября по всей стране, это нескучный и бесплатный способ проверить свою картину мира на адекватность с естественнонаучной точки зрения. В Петербурге «открытую лабу» можно написать на одной из двух десятков площадок, среди них — вузы, музеи, библиотеки и даже церкви. 10+

Радиоактивна ли тяжелая вода? Помнит ли бабочка свою личиночную стадию? Сколько континентов будет на Земле через 200 миллионов лет, а сколько было людей примерно миллион лет назад? Для ответов на подобные вопросы (всего их будет 25) дается полчаса. Там же узнаем правильные ответы. Даже если не ответим правильно на все, после «Открытой лабораторной» определенно будем знать больше. Потому что есть возможность послушать лекции от «завлабов» на самые разные темы. Где-то поведают про военное дело древних римлян или о том, чему мы научились у насекомых. Где-то — про темную материю или искусство с точки зрения археолога. Среди «завлабов», например, известные популяризаторы — «космический» Александр Хохлов и «античный» Александр Бутягин.

