В ЕУСПб представят дневники подростков оттепели

В ЕУСПб 7 ноября представят книгу ««Хочется жить во всю силу»: дневники подростков оттепели». В современной культуре это время часто мифологизируется, к тому же соединяется с темой молодости и взросления.



Фото: eupress.ru Поделиться Поделиться





«Я еще не понял высокого назначения человека, но я ищу его…» — так называется глава с дневниками Виктора Архиреева, для сборника взяты записи, которые он делал с 9 сентября 1960 по 17 августа 1961 год. Всего несколько месяцев прошло с полета Юрия Гагарина и вот, в августе 1961-го, в космос полетел уже второй советский человек, Герман Титов. «Жизнь летит, а сделано-то еще мало…», — сокрушается Михаил Балашов. Его записи — периода с 23 сентября 1963 по 10 ноября 1964. О мимолетности жизни и о том, что так мало сделано, сокрушается школьник. «Живи, Зинка, пока живешь. Не теряй зря времени!» — обращается к самой себе школьница Зинаида Лыкова (Лелянова). Это дневниковые фрагменты с 19 августа 1962 по 31 мая 1963 года, в этот период случился и миновал Карибский кризис, когда мир стоял на пороге ядерной войны.



У книги семь авторов — точнее, это авторы дневников: юноши и девушки разного уровня образования, жители крупных городов и провинциалы. Объединяет их то, что они родились в СССР в середине или конце 1940-х и вели дневники. Некоторые делали записи всю жизнь, но в книгу вошло то, что относится к оттепельным годам, тогда герои оканчивали школу. В дневниках писали о личном, но запечатлелось и оттепельное время. «Если воспринимать дневник как источник информации о времени, то эту информацию следует искать не только в перечислении исторических фактов или деталей повседневности, но в первую очередь в самой личности авторов — «записывая себя», они запечатлевают для потомков свое время», — полагают составители.



Материалы для сборника предоставил Центр изучения эго-документов «Прожито», это первый том из серии «Прожито. Подростки». 7 ноября узнаем, как создавалась книга, об этических вопросах, которые возникают при работе с дневниками, и о том, что эти записи дают исследователям. Встреча пройдет в Гагаринском зале ЕУСПб (Гагаринская ул., д. 6/1, А), регистрация на сайте университета в разделе «События». Начало в 18.30. Вход свободный. 18+

Александра Шеромова

