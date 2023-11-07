Петербуржцам объяснят разницу между реставрацией, реновацией и ремонтом

Это вовсе не про здания в культурной столице или музейную реставрацию, это про реставрацию, которой можно заняться самим — допустим, возродить к жизни фамильные стулья. Узнаем о первых навыках 7 ноября в библиотеке «Лиговская». Бесплатно. 6+

В XIX веке краснодеревщик Михаель Тонет придумал, как выгибать дерево — технология пригодилась, в частности, в изготовлении мебели. Поскольку патент был получен в Вене, стул из гнутого дерева стал называться венским и получил большую популярность, в том числе и в России. Они прочные, но время не щадит ничего — как сделать этот предмет мебели вновь жизнеспособным? А что, если не выбрасывать скучное бабушкино кресло, а сделать из него нечто незаурядное, с потенциалом стать фамильным? И вообще чем придется озаботиться, если решил заниматься не просто реставрацией, а «реставрацией под эксплуатацию»?

Руководитель столярной мастерской «Творческий порядок» Артём Довбет на лекции «Реставрация, ремонт или реновация» популярно объяснит, чем первое отличается от второго и третьего, в каком случае какой вариант нужно выбрать, к каким затратам (временным и денежным) придется приготовиться, с чего начинать и какие правила соблюдать, чтобы результат не разочаровал.



Учимся бесплатно 7 ноября с 19:00 до 21:00 в библиотеке «Лиговская» (Лиговский пр. д. 99). Нужно записаться в группе «Открытые мастерские» на страничке в «ВКонтакте».

