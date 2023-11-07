    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, сев

    745мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.04eur99.01

    Петербуржцам объяснят разницу между реставрацией, реновацией и ремонтом

    248
    1 комментарий

    Это вовсе не про здания в культурной столице или музейную реставрацию, это про реставрацию, которой можно заняться самим — допустим, возродить к жизни фамильные стулья. Узнаем о первых навыках 7 ноября в библиотеке «Лиговская». Бесплатно. 6+

    Фото: lermontovka-spb.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    В XIX веке краснодеревщик Михаель Тонет придумал, как выгибать дерево — технология пригодилась, в частности, в изготовлении мебели. Поскольку патент был получен в Вене, стул из гнутого дерева стал называться венским и получил большую популярность, в том числе и в России. Они прочные, но время не щадит ничего — как сделать этот предмет мебели вновь жизнеспособным? А что, если не выбрасывать скучное бабушкино кресло, а сделать из него нечто незаурядное, с потенциалом стать фамильным? И вообще чем придется озаботиться, если решил заниматься не просто реставрацией, а «реставрацией под эксплуатацию»?

    Руководитель столярной мастерской «Творческий порядок» Артём Довбет на лекции «Реставрация, ремонт или реновация» популярно объяснит, чем первое отличается от второго и третьего, в каком случае какой вариант нужно выбрать, к каким затратам (временным и денежным) придется приготовиться, с чего начинать и какие правила соблюдать, чтобы результат не разочаровал.

    Учимся бесплатно 7 ноября с 19:00 до 21:00 в библиотеке «Лиговская» (Лиговский пр. д. 99). Нужно записаться в группе «Открытые мастерские» на страничке в «ВКонтакте».

    Александра Шеромова

    Фото: lermontovka-spb.ru

    По теме

    Куда сходить бесплатноРемонтРеставрация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close