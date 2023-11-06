Искусствовед расскажет про ЖКХ-арт

Если не знаете, что такое ЖКХ-арт, вспомните лебедя из автомобильной шины в соседнем (или вашем?) дворе. Искусствовед объяснит, зачем изучать это народное творчество. Бесплатно. 18+
В Интернете целая подборка мастер-классов вроде «лебедь из покрышки своими руками». Впрочем, лебединым царством творчество не ограничивается: в некоторых дворах образуются целые зоопарки из прибитых к деревьям меховых мишек и прочих зверушек. Злые языки надменно называют это дурновкусицей, и эпоха ярко раскрашенных клумб из покрышек, кажется, отходит — а вот интерес искусствоведов к этим художествам только возрастает, говорит Анна Контуашвили, искусствовед.
Эксперты напоминают, что ЖКХ-арт появился еще в ХХ веке. Жэковские структуры не особенно рвались украшать дворы, порой крайне унылые, и жильцы брали дело в свои руки и пускали в дело всё, что было под этими руками. Возможно, угасание эпохи ЖКХ-арта (во всяком случае, в крупных городах) связано с тем, что муниципалитеты норовят как-то обустроить дворовое пространство — делают игровые площадки и
8 ноября в «Открытой гостиной» Лермонтовки слушаем лекцию Анны Контуашвили «Тотемы российских дворов: краткая история ЖКХ-арта». И пытаемся разобраться, есть ли в этом арте жанры и направления, а заодно любуемся самыми затейливыми объектами. Подробности регистрации на странице «Открытой гостиной» во «ВКонтакте». Начало в 18:30.
Александра Шеромова