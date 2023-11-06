Искусствовед расскажет про ЖКХ-арт

В Интернете целая подборка мастер-классов вроде «лебедь из покрышки своими руками». Впрочем, лебединым царством творчество не ограничивается: в некоторых дворах образуются целые зоопарки из прибитых к деревьям меховых мишек и прочих зверушек. Злые языки надменно называют это дурновкусицей, и эпоха ярко раскрашенных клумб из покрышек, кажется, отходит — а вот интерес искусствоведов к этим художествам только возрастает, говорит Анна Контуашвили, искусствовед.

Эксперты напоминают, что ЖКХ-арт появился еще в ХХ веке. Жэковские структуры не особенно рвались украшать дворы, порой крайне унылые, и жильцы брали дело в свои руки и пускали в дело всё, что было под этими руками. Возможно, угасание эпохи ЖКХ-арта (во всяком случае, в крупных городах) связано с тем, что муниципалитеты норовят как-то обустроить дворовое пространство — делают игровые площадки и т. п . А может, впечатляют предупреждения экологов: дескать, покрышки загрязняют землю канцерогенными веществами, при нагревании на солнце выпускают в воздух не менее опасные вещества. К тому же они пожароопасны. Но надо признать, иные дворы становятся достопримечательностью, а самодельные скульптуры служат едва ли не оберегами для жильцов.

