MSK1: Росавиация выявила ошибки, из-за которых самолет «Уральских авиалиний» сел в сибирское поле

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» летел 12 сентября из Сочи в Омск. При заходе на посадку в Омске у него отказала одна из гидросистем, и командир принял решение лететь в Новосибирск, где более длинная взлетно-посадочная полоса, но в итоге сел в пшеничном поле . На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа, все они самостоятельно покинули салон. Пять пассажиров обратились за медпомощью из-за ушибов и давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Росавиация завершила расследование аварийной посадки борта «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области, сообщил 4 ноября MSK1.RU со ссылкой на авиаэкспертов.

Проверка Росавиации подтвердила, что пилоты ошиблись в расчетах (это предполагали ранее и источники НГС): из-за выпущенного шасси неправильно подсчитали, сколько топлива требуется для полёта до запасного аэродрома. Также специалисты полагают, что была возможность сесть в Омске — там хватало длины посадочной полосы. «Повышенному расходу и текущему остатку топлива экипаж должного внимания не уделил», — цитирует издание отчет. Что касается отказа гидросистемы, это, по мнению специалистов, произошло из-за износа приводного шланга.

«В то же время, с учетом всех допущенных ранее ошибок, решение посадить самолет в поле, по мнению экспертов, было единственно правильным и грамотным», — говорится в публикации.



Сейчас самолет, напомним, так и находится в поле. Специалисты рассматривают несколько вариантов его эвакуации.