    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.04eur99.01

    MSK1: Росавиация выявила ошибки, из-за которых самолет «Уральских авиалиний» сел в сибирское поле

    2814
    7 комментариев

    Росавиация завершила расследование аварийной посадки борта «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области, сообщил 4 ноября MSK1.RU со ссылкой на авиаэкспертов.

    Напомним, самолет «Уральских авиалиний» летел 12 сентября из Сочи в Омск. При заходе на посадку в Омске у него отказала одна из гидросистем, и командир принял решение лететь в Новосибирск, где более длинная взлетно-посадочная полоса, но в итоге сел в пшеничном поле. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа, все они самостоятельно покинули салон. Пять пассажиров обратились за медпомощью из-за ушибов и давления. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

    Проверка Росавиации подтвердила, что пилоты ошиблись в расчетах (это предполагали ранее и источники НГС): из-за выпущенного шасси неправильно подсчитали, сколько топлива требуется для полёта до запасного аэродрома. Также специалисты полагают, что была возможность сесть в Омске — там хватало длины посадочной полосы. «Повышенному расходу и текущему остатку топлива экипаж должного внимания не уделил», — цитирует издание отчет. Что касается отказа гидросистемы, это, по мнению специалистов, произошло из-за износа приводного шланга.

    «В то же время, с учетом всех допущенных ранее ошибок, решение посадить самолет в поле, по мнению экспертов, было единственно правильным и грамотным», — говорится в публикации.

    Сейчас самолет, напомним, так и находится в поле. Специалисты рассматривают несколько вариантов его эвакуации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Посадка самолета в полеАварийная посадкаАварийная посадка самолетаУральские авиалинииАвиаинцидентРосавиация
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость05 Ноя 2023 в 04:34
    Эх, а так дышали!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close