Разобрать на детали или взлететь прямо с поля? Как будут эвакуировать лайнер «Уральских авиалиний» после аварийной посадки

Специалисты рассматривают несколько вариантов эвакуации самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Олега Конюка, главу Убинского района, где находится авиалайнер.



Один из вариантов — дождаться наступления холодов и взлететь прямо с поля. «Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить (для последующего замерзания. — Прим. ред.) и взлететь», — сказал Олег Конюк.