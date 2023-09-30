Разобрать на детали или взлететь прямо с поля? Как будут эвакуировать лайнер «Уральских авиалиний» после аварийной посадки

Специалисты рассматривают несколько вариантов эвакуации самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Олега Конюка, главу Убинского района, где находится авиалайнер.
Один из вариантов — дождаться наступления холодов и взлететь прямо с поля. «Такой вариант есть — договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он эту взлетно-посадочную полосу оставил и не пахал, выровнять поле грейдером, как застынет, может быть, водички подлить (для последующего замерзания. — Прим. ред.) и взлететь», — сказал Олег Конюк.
Второй вариант — разобрать самолет, сняв с него все необходимые детали и двигатель. Третий — перевезти авиалайнер на тралах — полуприцепах, перевозящих грузы.
12 сентября борт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, при заходе на посадку в Омске у самолета отказала одна из гидросистем, и командир принял решение лететь в Новосибирск, где более длинная взлетно-посадочная полоса, но в итоге сел в пшеничном поле. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они самостоятельно покинули самолет. Пять пассажиров обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.