Самолет оставят в новосибирском поле до весны. А потом надеются вновь поднять в небо

Самолет «Уральских авиалиний», аварийно севший в поле в Новосибирской области 12 сентября, по предварительной оценке, не имеет серьезных повреждений, он «в хорошем состоянии» и в будущем сможет снова выполнять полёты. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба авиакомпании.



Фото: Александр Ощепков / НГС Поделиться Поделиться





«В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — говорится в сообщении (цитата по НГС).



Самолет планируется законсервировать и оставить на месте экстренной посадки на несколько месяцев.

«Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению», — отмечается в сообщении.



С самолетом работают три инженера авиационного технического центра «Уральских авиалиний», они пробудут до окончания работ и консервации.

«Вокруг самолета сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас самолет круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили теплые времянки на шесть человек», — сообщили в авиакомпании.



12 сентября борт «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, при заходе на посадку в Омске у самолета отказала один из гидросистем, и командир принял решение лететь в Новосибирск, где более длинная взлетно-посадочная полоса, но в итоге сел в пшеничном поле. На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они самостоятельно покинули самолет. Пять пассажиров обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.