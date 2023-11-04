«Газель» не успела затормозить перед грузовиком на КАД, есть пострадавший

Вторая авария с пострадавшими случилась на петербургской кольцевой автодороге за полдня 4 ноября, на этот раз во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о столкновении в районе 50-го километра внешнего кольца КАД поступила около семи часов вечера. Не разминулись ехавшие в попутном направлении «Газель» и грузовик.

«Пострадал один человек», — добавили в пресс-службе. Травмы, вероятно, получил водитель «Газели». Его состояние уточняется.

Судя по «Яндекс.Картам», движению по КАД в окрестностях Кудрово в настоящее время ничего не мешает.



На севере кольцевой, в районе пересечения с проспектом Энгельса, днём столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Серьёзно повреждена BMW, травмы получили два человека.

