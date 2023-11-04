«В спортивной курточке пожар не потушить». Зачем «Фонтанка» поднялась на «Лидер Тауэр» в боёвке пожарного

Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» решила принять вертикальный вызов и пробежать 39 этажей, или 936 ступеней, или 145 метров вертикального подъема в боевой экипировке спасателя МЧС. Зачем, даже не спрашивайте. Петербургское управление МЧС предложило городским изданиям проверить на себе сложность работы пожарных, и вызов приняли три петербургских журналиста. В их числе корреспондент «Фонтанки».



В субботу, 4 ноября, у главного входа «Лидер Тауэр» стоят две пожарные машины с лестницами, которые и до половины небоскреба, кажется, не дотягиваются. Это особенно подчеркивает тот факт, что спасать несчастных в случае чего придется на своих двоих.



Громкую музыку слышно издалека, а статных мужчин и женщин в боёвках наверняка видно из окон стоящих поблизости домов. На такое, конечно, мне хотелось бы посмотреть за чашкой утреннего кофе.

Но кофе я сегодня не пила: решила проверить, на что способно тело без энергетиков, хотя на допинг тут не проверяют. Зато проверяют на алкоголь: пришлось дыхнуть в трубочку.



— Как стеклышко!

— Нам нужен хотя бы один пример, чтобы понять, что этот прибор работает, — шутят медики на медосмотре. Кажется, ни один из пожарных сегодня совсем не пил, как и двое моих коллег-мужчин.

Кроме пробы на алкоголь измеряют давление — у меня 110 на 60. Говорят, низковато, но для женщины — в самый раз.

Подъем на «Лидер Тауэр» 4 ноября — ежегодное мероприятие для пожарных. В этом году состоялись VII международные соревнования «Вертикальный вызов». Участников — 550, это спасатели из 100 городов России, а также команда из Белоруссии. Норматива нет, но есть рекорд. Его однажды поставил участник из белорусской команды, добежав до 39-го этажа за 4 минуты 34 секунды. Побить этот рекорд пока никому не удалось, хотя попытки делаются ежегодно.

Казалось бы, в чем соревноваться, ведь любой подготовленный спортсмен-любитель поднимется на 39-й этаж довольно быстро. Но представьте, что на вас еще 15–20 кг веса в виде боёвки пожарного и СИЗ — баллон с кислородом и противогаз. Это как подняться на небоскреб с тяжелоатлетическим грифом!

Форма без СИЗ весит примерно 7 кг, и я решила ограничиться ею и где-то на 10 кг облегчить свою ношу, отказавшись от СИЗ. Я, конечно, на спорте, но с грифом на небоскребы еще не поднималась даже в контексте тренировки.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вешу я 53 кг, и пожарной формы моего размера просто не существует, так что мне дали самую маленькую. Но и в ней мне уж очень просторно. Надевая штаны, я уже не чувствую себя пушинкой, а еще верх, шлем и тяжелоатлетический ремень. Я узнаю его потому, что надеваю примерно такой же в зале, когда нужно что-то делать со штангой и не заработать грыжу или протрузию. Передвигаться в форме устаю уже минут через 10, а мой старт — еще через 20 минут.



Вижу перед входом пожилого, но крепкого на вид мужчину, который только что закончил подъем. Михаилу Шутову 60 лет, из них 40 он работает спасателем.

— Участвую сегодня впервые, к такому событию, конечно, готовился, — рассказывает он. — К таким событиям надо готовиться. Поднимался везде, где высоко. Здесь, в «Лидер Тауэр», поднимался только один раз. Год назад Михаилу сделали операцию на бедре, и он продолжает работать в поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга. После подъема он выглядит так, как будто ничего сложного за сегодня ему делать еще не приходилось.



— Я не бежал, а шел спокойно. Поставил себе задачу подняться и сохранить способность функционировать еще и там, ведь это важнее для спасателя, — говорит он.

Михаил любит походы, подниматься на горные вершины, активный отдых. Глядя на него, слушая его, понимаешь картину мира спасателя: эти люди любят движение, поэтому они здесь не просто так.



Поговорив с Михаилом, я отправляюсь на старт. Наверное, стоило все же взять кислородный баллон — я не взяла его скорее из страха и неуверенности, а теперь кажется, что справилась бы и с ним.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жарко становится уже на 7-м этаже, до десятого я еще бегу, а потом перехожу на быстрый шаг. К 22-му этажу шаг становится медленнее, и я отдыхаю через каждые два этажа. Сердце, кажется, бежит впереди, и на 26-м этаже в голову закрадывается шальная мысль сойти с дистанции, раздеться и гордо спуститься в лифте, в колготках, термобадлоне и «рибоках», забыв про боёвку как про страшный сон. Но через каждый этаж дежурят медики и волонтеры. Задача последних — подбадривать и аплодировать, чтобы ты не сдался.

На 26-м этаже я прошу воду, смачиваю губы, ведь пить мне запрещают. Снимаю — было — тяжелоатлетический ремень, но вскоре надеваю обратно: я решила продолжить путь, чтобы не ударить в грязь лицом перед всеми этими людьми, которые так за меня болеют.

Наверное, жара под боёвкой — это главная сложность. Даже не вес, даже не 39 этажей, а именно то, как ты нагреваешься по мере подъема. Я еще и надела термобелье, так что как будто и правда побывала в бане.



Щеки мои раскраснелись, но пот с меня, однако, не льет, как льет с мужчин — практически все они мокрые, лбы блестят, по ним течет. Как мне позже объяснил мужчина-пожарный, да, в боёвке двигаться жарко, но иначе никак:

— Это защитная форма, она защищает от температуры, от огня, от дыма, от среды вокруг. Это сегодня мы бежали под аплодисменты, а бывает, что нужно продираться сквозь столбы дыма. В спортивной курточке огонь не потушить.

Наверху под аплодисменты я все же снимаю с себя верхнюю часть боёвки и ослабляю штаны. Проветриваюсь. Дальше следуют гигантские глотки воды, награждение и слова поддержки: оказывается, за мной следили, ведь в пролетах — видеокамеры.



— Мы восхищены вашим мужеством, — сказал стройный мужчина, вручающий мне награду.

— Я думал, ты сойдешь на 26-м этаже, — сказал оператор «Фонтанки» Михаил Огнев.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Честно говоря, бежать до конца я не собиралась. Еще внизу, посмотрев на высоту башни, я подумала: пройду треть спокойным шагом, и всё, прости, дорогая редакция. Однако я не сошла и теперь знаю, что в случае пожара доберусь до пострадавших за 12,07. Время не блестящее, но, говорят, вполне рабочее. Любовь Хмелевская, «Фонтанка.ру»

