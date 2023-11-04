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    Функции такие разные, а зарплата одинаковая. Сколько получают полицейские в Петербурге

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    Районная полиция держится на трех опорах: патрульно-постовой службе, участковых и уголовном розыске. Задачи разные, а итоговая зарплата у сотрудников всех трех служб примерно одинаковая. Вот и как так выходит? И правда ли есть кадровый голод? Этими вопросами мы задавались в материале от 1 ноября «Лычки на погоне ничего не стоят. Сколько получают полицейские «на земле» и за что». Для тех, кто все пропустил, повторяем тезисно в наших карточках.

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