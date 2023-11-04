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    Под Петербургом погиб водитель, врезавшись в грузовик на КАД

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    Водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением и въехал в стоявший в крайне правой полосе КАД грузовик. Из-за столкновения он погиб.

    ДТП произошло 3 ноября около 18 часов вечера на 94-м километре внутреннего кольца КАД. «Камаз» остановился на трассе из-за поломки, водитель вышел из автомобиля для установки аварийного знака. В этот момент и произошло столкновение.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, шофер грузовика не пострадал. 33-летний водитель «Форда» скончался на месте.

    Полиция проводит проверку.

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