Под Петербургом погиб водитель, врезавшись в грузовик на КАД

Водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением и въехал в стоявший в крайне правой полосе КАД грузовик. Из-за столкновения он погиб.



ДТП произошло 3 ноября около 18 часов вечера на 94-м километре внутреннего кольца КАД. «Камаз» остановился на трассе из-за поломки, водитель вышел из автомобиля для установки аварийного знака. В этот момент и произошло столкновение.