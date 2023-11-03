Экс главный тренер «Зенита» Мирча Луческу объявил о завершении карьеры

Бывший наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо» и завершении карьеры. Об этом он сообщил 3 ноября после матча с «Шахтёром» в 13-м туре чемпионата Украины, в котором столичный клуб уступил со счетом 0:1.



«Сегодня я не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами «Шахтёра». Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец — и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», — заявил румынский специалист (цитата по «Чемпионату»).