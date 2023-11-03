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    Экс главный тренер «Зенита» Мирча Луческу объявил о завершении карьеры

    2022
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    Бывший наставник петербургского «Зенита» Мирча Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо» и завершении карьеры. Об этом он сообщил 3 ноября после матча с «Шахтёром» в 13-м туре чемпионата Украины, в котором столичный клуб уступил со счетом 0:1.

    «Сегодня я не хочу говорить об игре. Хочу сказать, что я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами, с футболистами «Шахтёра». Спасибо вам всем. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец — и футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», — заявил румынский специалист (цитата по «Чемпионату»).

    Наибольшую известность Луческу приобрел благодаря своей работе на посту главного тренера «Шахтера» с 2004 по 2016 год. С клубом из Донецка он восемь раз выигрывал чемпионат Украины, а в 2009 году завоевал Кубок УЕФА.

    В «Зените» работал с 24 мая 2016 года по 27 мая 2017-го. Особо успешным тот сезон назвать сложно, единственное достижение — победа в Суперкубке России. В чемпионате петербуржцы заняли третье место, а также дошли до 1/16 Лиги Европы.

    В тренерской карьере 78-летнего специалиста было немало и других команд, в том числе он возглавлял сборную Турции, «Интер», «Галатасарай» и «Бешикташ». В 2020 году стал главным тренером киевского «Динамо».

    Входит в топ-15 тренеров по количеству побед в Лиге чемпионов. Имеет 35 трофеев в качестве тренера. По этому показателю его опережают лишь сэр Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

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