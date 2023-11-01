Фестиваль «Чудо Света» погрузит Петропавловскую крепость в прошлое и будущее и расскажет историю света

С 4 по 6 ноября в Петропавловской крепости пройдёт фестиваль «Чудо Света», тема в этом году — «Было — стало — будет» — созвучна с Международной выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, которая открывается в этот же день, 4 ноября. Зрители окунутся в прошлое города, увидят его настоящее глазами создателей шоу и погрузятся в мечты о городе будущего — мире инноваций и искусства.



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Фестиваль света «Чудо Света» проводится в Петербурге с 2016 года. Каждый год цифровые художники с помощью передовых технологий создают картины из света на фасадах исторических зданий нашего города. В этом году в Петропавловской крепости обещают создать атмосферу ночного музея, где сплетутся реальность и вымысел: парящие в воздухе картины, переговаривающиеся скульптуры, ожившие тени и гигантские глаза.



А в Нарышкином бастионе расскажут историю света — от первобытного огня до современных источников освещения. Объемные произведения VR-художников преобразят сразу несколько локаций фестиваля.



Впервые в рамках фестиваля пройдёт выставка работ художников, использующих в своем творчестве нейросеть.

Фестиваль пройдет в Петропавловской крепости 4, 5, 6 ноября, с 19:00 до 22:00, вход свободный. 6+



предоставлено организаторами

Обратите внимание, что войти в Петропавловскую крепость можно будет только со стороны Иоанновского моста (выход будет организован со стороны Кронверкского моста). Подробности на сайте или паблике ВКонтакте.



Фестиваль света «Чудо Света» проводится в Санкт-Петербурге ежегодно с 2016 года. В 2018 году Фестиваль света вошёл в топ-200 событий России, ему был присвоен статус «Национального события 2018». В 2019 году фестиваль «Чудо света» был отмечен Гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма как лучшее туристическое событие, посвящённое Году Театра. В 2021 году «Книгой рекордов России» на фестивале зафиксирована самая большая общая протяжённость световой проекции на стену крепости в России — 1 244 метра.

