Заслуженный тренер России, подозреваемый в растлении мальчика в Петербурге, вернулся в изолятор с новой секс-статьёй

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело о растлении мальчика, которое вменяют учителю из Фрунзенского района Петербурга. По версии следствия, непедагогические отношения длились не один месяц. Подробности стали известны «Фонтанке» 31 октября.
Оперативники «детского» отдела уголовного розыска задержали 49-летнего преподавателя из Купчино в начале августа. Ему вменяли сексуальный контакт с мальчиком, которому в этом году исполняется 13 лет. Согласно материалам, юный гость побывал в квартире педагога в июле. Итогом стало дело о развратных действиях.
Во время расследования выяснилось, что это не первый раз, когда ребёнок стал объектом нездорового внимания со стороны взрослого. Мужчине насчитали ещё пять эпизодов — все приходятся на июнь и случились на территории лагеря и санатория в Кабардинке.
Новое дело по той же 135-й статье УК возбудили накануне. Подозреваемого на двое суток отправили в изолятор временного содержания. В местной школе он преподавал физкультуру. На сайте отмечались заслуги в боевых искусствах и звание заслуженного тренера России.