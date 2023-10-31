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    Семен Альтов поможет справиться с ноябрем по классике

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    Обстановка в мире и так непростая, а тут еще и ноябрь. Но смех спасает даже в тяжёлые времена. По словам Семена Альтова, юмор в такое время может быть любым — «чёрным, серым, коричневым», главное, чтобы он отключал от ненужных мыслей. Забыть про проблемы и осеннюю хандру хотя бы на пару часов можно будет 7 ноября в Театре комедии. Сатирик выступит с программой «Классика жанра».

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    На сцену Альтов выходит уже более сорока лет, он последний из могикан-юмористов, читающий по бумажке. Среди многочисленных комментариев под его роликами в ютьюбе был и такой «Царство ему небесное!» Поэтому Альтов просит в анонсах писать: «Живой звук. Живой автор».

    Зрители услышат не только старые, проверенные временем и любимые монологи, ставшие уже классикой, но и, смеем надеяться, новые — ведь жизнь все время подкидывает новые истории. Начало в 19.00.

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