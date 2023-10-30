«Сказал, что я мусульманин». Пассажир рейса из Тель-Авива рассказал о пережитых беспорядках в аэропорту Махачкалы

Один из 45 пассажиров рейса авиакомпании Red Wings, летевший из Тель-Авива и оказавшийся вечером воскресенья в аэропорту Махачкалы, рассказал об увиденных беспорядках. Слова 26-летнего жителя Иерусалима по имени Шмуэль, который прилетел в Россию к своей невесте, опубликовало в понедельник, 30 октября, израильское издание «Едиот ахронот». Самолет с уроженцем Израиля приземлился в Махачкале в 20:19. Пассажиров вывели для прохождения паспортного контроля. По словам Шмуэля, в самолете вместе с ним находились еще 15 израильтян — большинство из них летели в Москву, а в Дагестане была пересадка.



«Нам сказали подождать здесь, что мы не можем выйти, потому что снаружи беспорядки. Там было много полиции. Мы стояли в паспортном комплексе, а затем внезапно увидели, как внутрь ворвались сотни людей», — поделился с газетой 26-летний гражданин Израиля.



Полиция эвакуировала пассажиров в автобус, продолжает Шмуэль, люди бежали по взлетно-посадочной полосе и кидали камни в автобус. Как рассказал мужчина, одна девочка пострадала от осколков разбитого стекла, он сам закрыл окно чемоданом.

«В какой-то момент сотни людей пришли и остановили автобус. Они зашли внутрь. Подходили к каждому и выясняли: мусульманин он или еврей. Сказал, что я мусульманин, потому что боялся смерти. К счастью, мне поверили и пошли дальше», — утверждает Шмуэль.



Также 26-летний мужчина добавил, что при серьезном допросе сразу выяснилось бы, что он израильтянин. Уроженец Иерусалима не говорит по-русски — ему помог другой русскоязычный пассажир-израильтянин.