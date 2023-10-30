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    «Сказал, что я мусульманин». Пассажир рейса из Тель-Авива рассказал о пережитых беспорядках в аэропорту Махачкалы

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    Один из 45 пассажиров рейса авиакомпании Red Wings, летевший из Тель-Авива и оказавшийся вечером воскресенья в аэропорту Махачкалы, рассказал об увиденных беспорядках. Слова 26-летнего жителя Иерусалима по имени Шмуэль, который прилетел в Россию к своей невесте, опубликовало в понедельник, 30 октября, израильское издание «Едиот ахронот».

    Самолет с уроженцем Израиля приземлился в Махачкале в 20:19. Пассажиров вывели для прохождения паспортного контроля. По словам Шмуэля, в самолете вместе с ним находились еще 15 израильтян — большинство из них летели в Москву, а в Дагестане была пересадка.

    «Нам сказали подождать здесь, что мы не можем выйти, потому что снаружи беспорядки. Там было много полиции. Мы стояли в паспортном комплексе, а затем внезапно увидели, как внутрь ворвались сотни людей», — поделился с газетой 26-летний гражданин Израиля.

    Полиция эвакуировала пассажиров в автобус, продолжает Шмуэль, люди бежали по взлетно-посадочной полосе и кидали камни в автобус. Как рассказал мужчина, одна девочка пострадала от осколков разбитого стекла, он сам закрыл окно чемоданом.

    «В какой-то момент сотни людей пришли и остановили автобус. Они зашли внутрь. Подходили к каждому и выясняли: мусульманин он или еврей. Сказал, что я мусульманин, потому что боялся смерти. К счастью, мне поверили и пошли дальше», — утверждает Шмуэль.

    Также 26-летний мужчина добавил, что при серьезном допросе сразу выяснилось бы, что он израильтянин. Уроженец Иерусалима не говорит по-русски — ему помог другой русскоязычный пассажир-израильтянин.

    Через некоторое время Шмуэля эвакуировал российский военный вертолет, по его словам, в другой город, на военную базу, где он поел и провел ночь. «Кто хотел, тот мог продолжить полет в Москву, а желающим разрешили остаться», — рассказал гражданин Израиля.

    Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Задержаны более 60 человек. Как заявили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время у участников беспорядков в Дагестане проходят обыски, а сами они допрашиваются

    В Кремле беспорядки в аэропорту прокомментировали на следующий день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «во многом» в произошедшем виновато западное вмешательство извне, в том числе — информационное. Этому будет посвящено и совещание, которое 30 октября проведет Владимир Путин.

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    Беспорядки в Махачкале
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