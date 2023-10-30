Мэром города Тунха в Колумбии выбрали уроженца Саратова Михаила Краснова

Уроженец Саратова Михаил Краснов победил на выборах мэра города Тунха в Колумбии. За 45-летнего профессора, преподающего экономику в местном Педагогическом и технологическом университете, проголосовали почти 32 процента избирателей, пишет 30 октября издание Cambiocolombia.
Михаил Краснов на выборах шел независимым кандидатом при поддержке партии «Ла Фуэрса де ла Пас», основанной бывшим президентом Колумбийского конгресса Роем Баррерасом. Второе место получил Джон Эрнесто Карреро (21,65 процента), который выступил за коалицию партий.
Другие кандидаты, такие как Висенте Охеда, поддерживаемые Консервативной партией, Либеральной партией, партией «Новый либерализм» и Независимым социальным альянсом, не набрали даже 15 процентов голосов.
Михаил Краснов говорит на шести языках, имеет диплом Берлинского университета имени Гумбольдта, а также степень доктора экономической социологии и демографии Волгоградского государственного университета. В Тунхе живет 15 лет и имеет гражданство Колумбии.
Тунха с населением около 200 тысяч человек расположена в 130 километрах от столицы Колумбии Боготы. В окрестностях ведется добыча изумрудов, сам город является университетским.