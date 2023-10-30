Мэром города Тунха в Колумбии выбрали уроженца Саратова Михаила Краснова

Уроженец Саратова Михаил Краснов победил на выборах мэра города Тунха в Колумбии. За 45-летнего профессора, преподающего экономику в местном Педагогическом и технологическом университете, проголосовали почти 32 процента избирателей, пишет 30 октября издание Cambiocolombia.

Михаил Краснов на выборах шел независимым кандидатом при поддержке партии «Ла Фуэрса де ла Пас», основанной бывшим президентом Колумбийского конгресса Роем Баррерасом. Второе место получил Джон Эрнесто Карреро (21,65 процента), который выступил за коалицию партий.