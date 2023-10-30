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    На севере Петербурга мастера избили за плохой ремонт холодильника

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    С множественными травмами увезли в больницу мастера по ремонту бытовой техники из Выборгского района Петербурга. Отрицательный отзыв о выполненной работе ему оставили на лице.

    Помощи экстренных служб 31-летний специалист просил накануне с проспекта Культуры, стало известно «Фонтанке» 30 октября. У девятиэтажки рядом с перекрёстком с проспектом Просвещения он оказался около четырёх часов дня, получив заказ на ремонт холодильника. Уточнить номер квартиры, который запамятовал назвать клиент, не успел.

    Как позже рассказал полицейским, на него налетел незнакомец с проклятиями за некачественную работу и чем-то острым в руках. Бил в основном в голову и сбежал дворами, заслышав крики прохожих о вызове скорой.

    Оперативники уголовного розыска настигли беглеца через несколько часов на улице Руднева. Им оказался 32-летний уроженец Дагестана, который живёт в Петербурге без официальной работы и регистрации и знаком с условиями местной колонии.

    «Установлено, что задержанный был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве, в перспективе уголовное дело.

    Пострадавшего госпитализировали с резаными ранами головы и разбитой губой. Ему придётся посетить и стоматолога — три зуба теперь шатаются.

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