На севере Петербурга мастера избили за плохой ремонт холодильника

С множественными травмами увезли в больницу мастера по ремонту бытовой техники из Выборгского района Петербурга. Отрицательный отзыв о выполненной работе ему оставили на лице.



Помощи экстренных служб 31-летний специалист просил накануне с проспекта Культуры, стало известно «Фонтанке» 30 октября. У девятиэтажки рядом с перекрёстком с проспектом Просвещения он оказался около четырёх часов дня, получив заказ на ремонт холодильника. Уточнить номер квартиры, который запамятовал назвать клиент, не успел.

Как позже рассказал полицейским, на него налетел незнакомец с проклятиями за некачественную работу и чем-то острым в руках. Бил в основном в голову и сбежал дворами, заслышав крики прохожих о вызове скорой.