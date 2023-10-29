Повысит иммунитет и добавит бодрости. Рецепт волшебного чая от врача

Чай с имбирем полезен не только при простуде, но и помогает организму сжигать жир Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Осень это не только шуршащие листья под ногами и багряные краски, но и сезон простуд. Сейчас многие чувствуют упадок сил, апатию, работоспособность снижается, хочется больше спать и отдыхать. Причина — резкие перепады температур, холод, ухудшение самочувствия из-за простуды, рассказывает «Доктор Питер». Именно осенью мы болеем чаще всего, поэтому так важно полноценно питаться, соблюдать режим дня, быть физически активным и давать организму отдыхать, когда он в этом нуждается.



Помогут иммунитету фрукты, овощи и полезные напитки. Говоря о последних, стоит присмотреться к имбирному чаю, советует врач.

— Осенью усталость и уныние накрывают очень быстро, уровень энергии восполнять всё тяжелее. Делюсь рецептом полезного напитка, который не только поможет иммунитету, но и восстановит энергию здесь и сейчас, — говорит эндокринолог Диляра Лебедева.

Имбирный чай для иммунитета Чтобы приготовить 500 мл полезного чая, вам понадобятся:

свежий корень имбиря ( 3–4 см);

кардамон — 2 стручка;

щепотка корицы;

чайная ложка зеленого чая;

гвоздика, мята (по желанию);

половина лимона или апельсина по вкусу.



Рецепт крайне прост. Вам нужно вскипятить воду, а затем добавить в нее все ингредиенты. После варите напиток в течение 3–4 минут на среднем огне. На этом всё! Снимаем кастрюлю с плиты, даем чаю немного остыть и наслаждаемся полезным и вкусным напитком.

Чем еще полезен имбирь В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы: магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.



Он помогает:

защитить организм от вирусов;

быстрее избавиться от кашля;

улучшить качество сна;

защитить организм от паразитов;

облегчить течение беременности;

сжигать жир на животе;

снизить уровень сахара в крови.

Если вам не хочется пить чай с имбирем, то этот корень можно употреблять в пищу — пользы меньше точно не станет. Имбирь можно добавлять в готовые блюда, чтобы придать им необычный вкус.



Что будет, если каждый день есть чеснок Некоторые в сезон гриппа и простуд налегают на чеснок, который защищает от вирусов и не даст заболеть, даже если все вокруг кашляют и чихают. Так ли это?



Ранее заведующий отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи « 1+1 » в Новосибирске Олег Цыпляев рассказывал, что чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа:

— Содержащиеся в нем фитонциды в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка. Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание у окружающих приближаться к вам за километр. В этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.



Врач объясняет, что самое полезное вещество в чесноке — алицин, который вместе с сульфоновыми кислотами предотвращает развитие онкологических заболеваний и накопление плохого холестерина. В 100 граммах чеснока содержится половина суточной нормы алицина.



— Страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо есть по одной дольке чеснока в день. Кроме того, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции. К негативным свойствам чеснока можно отнести наличие эфирных масел, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы, что опасно при панкреатите. Более того, чеснок может спровоцировать аритмию или тахикардию за счет нарушения кровообращения, а также развитие желчнокаменной болезни, — описывает врач.