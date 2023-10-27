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    В прокате — триллер со звездами из «Звездных войн» о дочери серийного убийцы

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    Фото: кадр из фильма
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    2 ноября на экраны выходит картина Нила Бергера «Дочь болотного царя». По сюжету главная героиня Хелена прожила половину жизни в лесу вместе со своим отцом, жестоким серийным убийцей по прозвищу Болотный Царь. Когда его наконец сажают в тюрьму, у женщины появляется возможность жить нормальной жизнью. Однако Болотный Царь сбегает из тюрьмы, и Хелена вынуждена вспомнить все навыки, которым ее обучил отец, чтобы защитить от него свою дочь.

    Главную роль в картине должна была сыграть Алисия Викандер («Девушка из Дании»). Однако после того, как она отказалась от участия в проекте, роль предложили Дейзи Ридли. Актриса лучше всего известна своей ролью Рей в новой трилогии «Звездных войн». Кроме того, в фильме появляется и Бен Мендельсон, сыгравший злодея Кренника в «Изгой-один», а также Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие», «На дороге»).

    Режиссер Нил Бергер известен своими картинами «Интервью с убийцей», «Иллюзионист» и «Области тьмы» — каждая из которых так или иначе исследует проблему преступлений и того, что происходит внутри психики преступающего закон. За основу нового фильма Бергер взял одноименный бестселлер Карен Дионне, который был переведен на 25 языков и получил огромную популярность по всему миру.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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