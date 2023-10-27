В кино покажут британский исторический боевик с Ольгой Куриленко, основанный на реальных событиях

2 ноября на российские экраны выходит «Будика — королева воинов» — картина режиссера Джесси Джонсона («Британский психопат», «Тройная угроза» и дилогия «Коллекторы»). В основу сюжета положена реальная история, рассказанная римским историком Тацитом. Действие разворачивается в Британии: в 61 году нашей эры вождя племени иценов Прасутага по приказу императора Нерона убивают римляне, захватывают его земли и убивают его дочерей. В живых остаётся только его супруга — Будика, которая живет ради мести. Вместе с храбрым воином Вольфгаром она возглавляет огромную армию варваров и готовится нести смерть и разрушение римлянам и свободу кельтским племенам. Война Будики оказалась одним из самых масштабных антиримских восстаний своего времени. В XIX веке Будика стала символом Британской империи благодаря своим делам и вдобавок потому, что её имя, как и имя королевы Виктории, значит «победа».
У актрисы Ольги Куриленко, сыгравшей царицу Будику, уже есть опыт исполнения роли варварской воительницы с раскрашенным лицом: в 2010 году она сыграла немую мстительницу римлянам Этейн. Кроме того, она известна своими работами в фильмах «Квант милосердия», «Семь психопатов», «Обливион» и других.
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Матвей Пирогов