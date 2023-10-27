На экранах — фантастический триллер о советском космонавте, угодившем в наши дни

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





2 ноября в прокат выходит фантастический фильм Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда». По сюжету до Гагарина, в 1960 году, в космос был отправлен еще один космонавт — Ким Кириллов. Секретный полет заканчивается катастрофой. Придя в себя, Ким понимает, что попал на 63 года вперед — в современность. Положение тяжелое, к тому же он почти ничего не помнит. Единственной зацепкой для него оказывается образ девушки из прошлого, которую он внезапно встречает в нынешней Москве. С её помощью Киму пытается раскрыть тайну своего перемещения.



Ренат Давлетьяров известен своими картинами «А зори здесь тихие…», «Любовь-морковь». Есть в его биографии и космическая фантастика — «Петрополис», о встрече человека с инопланетным разумом. Название «Человек ниоткуда» отсылает к комедийной картине Эльдара Рязанова 1961 года, в которой также главный герой (только он там — представитель дикого племени) попадает в современную на момент съемок Москву. Главные роли в фильме сыграли Сергей Юрский и Юрий Яковлев.



В новой картине в главных ролях снялись Александр Метелкин («Перевал Дятлова», «Летучий корабль») и Ирина Медведева («Кадетство», «Тариф Новогодний»). Все трюки в фильме пришлось делать исполнителю главной роли. А актриса Медведева рассказала, что из-за тяжелых съемок сильно похудела и костюмы героини оказались ей велики.



По словам самого режиссера Давлетьярова, «Человек ниоткуда» — это своеобразное кино-ребус, загадка, разобраться в которой у зрителя получится, только пройдя через все приключения вместе с главным героем.



12+

Матвей Пирогов

