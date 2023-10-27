Число заложников растет, в ООН назвали блокаду Газы военным преступлением. Главное о войне Израиля

Фото: Abed Khaled / AP / TASS Поделиться Поделиться





Военные действия Израиля и группировки ХАМАС из сектора Газа 27 октября привели к разрушениям объектов гражданской инфраструктуры с обеих сторон, в ООН прозвучало обвинение, что Израиль совершает военные преступления. Главные события вооруженного конфликта на Ближнем Востоке — в вечернем дайджесте «Фонтанки».

Военные действия В ночь с 26 на 27 октября соединения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели очередной рейд с использованием танков на территории сектора Газа и нанесли удары по объектам ХАМАС. Также The Times of Israel сообщает об обстреле военно-морской базы ХАМАС. Уточняется, что операция проводилась с моря.

ХАМАС нанес ракетный удар по центральному району Израиля. Сообщается о прилетах в Тель-Авиве, где снаряды повредили многоквартирный дом. Как минимум четыре человека получили ранения, передает The Times of Israel. Также несколько человек были ранены по пути к бомбоубежищу.



Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, второй раз за день прозвучали в крупном портовом городе Ашдод на юге Израиля, сообщает Армия обороны Израиля. Израильские военные позиции подверглись обстрелу со стороны Ливана, ведется ответный огонь. Стрельба велась в направлении поста Армии обороны Израиля в районе поселка Авивим и кибуца Мисгав-Ам на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. В результате обстрелов разрушены также районы Газы. То, что осталось от центральной улицы Хамид, показывает Палестинское телевидение.

Уничтожено кладбище в районе Шуджайя, к востоку от сектора Газа.

ЦАХАЛ: Оперативный штаб руководства ХАМАС находится под больницей «Аль-Шифа» в Газе

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС «ведет войну из больниц» и использует их как «инфраструктуру террора». Речь идет в том числе о медучреждении «Аль-Шифа», под которой, по данным Израиля, построена сеть подземных туннелей. Хагари заявил, что «сотни хамасовцев бежали в эту больницу, чтобы там скрываться» после нападений 7 октября, и что у Израиля есть разведданные, указывающие, что «в больницах в Газе есть топливо и ХАМАС его использует для своей инфраструктуры террора».

Количество заложников становится больше, Израиль не готов менять людей на топливо ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 229 заложников — Даниэль Хагари. Ранее сообщалось о 222 плененных. Бомбардировки сектора Газа не приближают освобождение заложников, заявил в Москве глава отдела по внешним связям движения ХАМАС Муса Абу Марзук. Также он пояснил, что группировка сейчас рассматривает запрос Москвы с просьбой освободить заложников с российским гражданством. Причем к этому запросу ХАМАС «относится более внимательно и положительно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией». Он пояснил, что большинство израильтян являются гражданами каких-то еще государств.



Представитель политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан объявил в разговоре с немецким агентством DPA, что освобождение заложников в будущем будет зависеть от поставок топлива и медикаментов в Газу. Однако Израиль выступает против такого обмена, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника в Израиле.

По данным полиции Израиля, с начала боевых действий в стране были задержаны более 100 подозреваемых «в призывах к насильственным и террористическим действиям». В отношении 24 из них в ускоренном порядке были вынесены обвинительные заключения. Также было удалено более 300 публикаций в Сети, пропагандирующих насилие и терроризм, по этим вопросам заведено 146 дел. Погибшие Израиль: В результате атаки в Израиле погибли около 1400 человек, сейчас в больницах находятся около 300 человек, 5132 прошли лечение. Сектор Газа: Число погибших с 7 октября в секторе Газа увеличилось до 7326. Еще 18 тысяч получили ранения, информирует минздрав Газы.

В среду президент США Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там погибают мирные жители. Агентства ООН пользуются данными, которые предоставляют из минздрава Газы (контролируется ХАМАС). «Министерство здравоохранения Палестины, с которым мы десятилетиями работаем по вопросам, связанным со здоровьем, всегда предоставляет нам довольно достоверные статистические данные», — представитель ВОЗ в Палестине Ричард Пеперкорн. По его словам, за период с 7 октября в секторе Газа погибли 16 медработников, ещё 30 получили ранения, всего было зарегистрировано 75 атак на сферу здравоохранения. Про Украину не забудут в связи с событиями на Ближнем Востоке «Мы заверили президента Украины, и я лично в телефонном разговоре, который у меня был с ним, отметил, что наша поддержка Украины не уменьшится и что на нее не повлияет тот факт, что мы сейчас имеем эти новые горькие проблемы, возникшие в результате жестокого нападения ХАМАС на Израиль и на его граждан», — заявил Олаф Шольц.

Палестина выступает за мирные переговоры с Израилем Прежде всего необходимо остановить огонь, чтобы пропустить помощь в сектор Газа. «Если после этого будут выдвинуты серьезные, конструктивные предложения по урегулированию — власти Палестины готовы к переговорам», — заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. ХАМАС надеется на соседей в вопросе прекращения огня «Мы рассчитываем на наших арабских братьев в вопросе о прекращении огня [в Газе]», — заявил Муса Абу Марзук, его процитировал телеканал Al Arabiya. ООН обвиняет Израиль в военных преступлениях «Для 2,2 миллиона человек, запертых в Газе, которые подвергаются коллективному наказанию, разворачивается гуманитарная катастрофа. Коллективное наказание — это военное преступление», — заявила 27 октября пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

Американский след, санкции После событий 7 октября руководство боевыми действиями против сектора Газа ведут США, заявил глава отдела по внешней политике движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

Тем временем США ввели новые санкции против участников палестинского движения ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) в связи с атакой палестинских боевиков на Израиль 7 октября. Под санкции попал иорданец Халеда Каддуми, который, по данным Минфина США, является представителем ХАМАС и исполняет функции представителя этого движения в Иране. Также ограничения введены против Али Моршида Ширази и Мустафы Мохаммеда Хана, которые, уточняется, занимаются подготовкой и оказанием помощи группировкам ИГИЛ* (запрещена в РФ), ХАМАС и «Хезболле». В санкционный список вошла благотворительная ассоциация «Аль-Ансар» — работает в секторе Газа, ее директором является Нассер аш-Шейх Али. В США полагают, что ее деятельность направлена на вербовку террористов. Под санкции попал иранский бригадир спецназа «Саберин» сухопутных войск КСИР Али Ахмад Файзуллахи. В ведомстве отмечают, что «Саберин» была развернута в Сирии и проводила обучение ХАМАС и «Хезболлы».

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.