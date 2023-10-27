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    Управление ООН по правам человека: Израиль совершает военные преступления в секторе Газа

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    Армия Израиля совершает военные преступления в секторе Газа, заявила 27 октября пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, ссылаясь на международное гуманитарное право.

    По ее словам, коллективное наказание для всего населения Газы в виде лишения основных товаров, электроэнергии, воды и бомбардировок густонаселенных районов на самом деле является военным преступлением. Шамдасани цитирует РИА Новости.

    При этом в управлении воздержались от квалификации событий в Газе как геноцида, заявив, что это должен делать суд на основе назависимого расследования.

    Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс заявила, что с 21 октября в сектор Газа из Египта прибыли 74 грузовика с необходимой для населения помощью. Еще восемь грузовиков ожидается 27 октября, пишет ТАСС. Хастингс призывает увеличить объем товаров, ввозимых в Газу. То, что сейчас ежедневно по 10–20 грузовиков доставляют грузы в Газу, она посчитала явно недостаточным. До 7 октября в сектор прибывали по 450 грузовиков, уточила она.

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