Управление ООН по правам человека: Израиль совершает военные преступления в секторе Газа

Армия Израиля совершает военные преступления в секторе Газа, заявила 27 октября пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, ссылаясь на международное гуманитарное право.

По ее словам, коллективное наказание для всего населения Газы в виде лишения основных товаров, электроэнергии, воды и бомбардировок густонаселенных районов на самом деле является военным преступлением. Шамдасани цитирует РИА Новости.

При этом в управлении воздержались от квалификации событий в Газе как геноцида, заявив, что это должен делать суд на основе назависимого расследования.